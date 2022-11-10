Подмосковье 10 ноября 2022, 18:10 Проблемы дольщиков Подмосковья решат до конца 2023 года

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Решить проблемы всех обманутых дольщиков в Подмосковье планируют до конца 2023 года. Об этом рассказали на совещании профильных специалистов по вопросам строительного законодательства с участием первого замминистра жилищной политики Московской области Ивана Синельникова, председателя Комитета по строительной политике, энергетике и ЖКХ Мособлдумы Игоря Коханого и других.

На встрече заявили, что поставлена цель решить проблемы всех дольщиков Московской области до конца 2023 года, сообщили в пресс-службе Минжилполитики Подмосковья.

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Участники совещания обсудили механизмы и способы обеспечения прав дольщиков, а также вопросы правового регулирования.

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Ранее стало известно, что в Одинцовском округе восстановили права почти 400 дольщиков ЖК «Западные ворота столицы».

Задачу закрыть вопрос обманутых дольщиков в регионе за два года поставил ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.