Подмосковье 09 ноября 2022, 17:58 Права почти 400 дольщиков ЖК «Западные ворота столицы» в Одинцовском округе восстановили

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ЖК «Западные ворота столицы» в Одинцовском городском округе ввели в эксплуатацию. 366 дольщиков восстановлены в правах.

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В Одинцовском городском округе завершили возведение проблемного ЖК «Западные ворота столицы». Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдало министерство жилищной политики Подмосковья. Таким образом была решена жилищная проблема 366 дольщиков.

Строительство корпуса № 4 вел застройщик ООО «Корпорация „Союз — Возрождение“. Застройщик был признан банкротом. После этого правительство Подмосковья взяло недостроенный объект на контроль. По результатам обследования корпуса № 4, его строительство было признано нецелесообразным. Министерство жилищной политики Подмосковья привлекло инвестора компанию ПИК для строительства двух новых корпусов. Дома построили и ввели в эксплуатацию.

«Поздравляю дольщиков ЖК „Западные ворота столицы“ с завершением строительства домов. Министерство жилищной политики проделало большую работу, чтобы это долгожданное событие произошло. Сейчас наша задача оперативно поставить дома на кадастровый учет, чтобы можно было оформить право собственности», — обратилась к дольщикам министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.