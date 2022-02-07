Воробьев: Подмосковье закроет вопрос обманутых дольщиков в течение двух лет

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил главам округов, что осталось два года на то, чтобы закончить все мероприятия, которые касаются обманутых дольщиков. Об этом он заявил на видеоконференции в понедельник, 7 февраля.

«Мы эту тему уже не так часто выносим, но сегодня решили это сделать, потому что у нас осталось два года — 2022-й и 2023-й, — когда наш блок, наши главы должны закончить все, что связано с обманутыми дольщиками», — рассказал губернатор.

Ранее Воробьев отметил, что за 2022 год планируют выдать ключи или компенсации для 15 тысяч человек.

За 20 лет от недобросовестных застройщиков в Подмосковье пострадали 111,5 тысячи человек. К началу этого года, как сообщал губернатор, уже решили вопросы 65,8 тысячи дольщиков.

Задачу закрыть вопрос с обманутыми дольщиками поставил президент Владимир Путин.