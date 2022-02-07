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    07 февраля 2022, 12:42

    Воробьев: Подмосковье закроет вопрос обманутых дольщиков в течение двух лет

    Анастасия Аброськина, Анастасия Толокевич

    Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил главам округов, что осталось два года на то, чтобы закончить все мероприятия, которые касаются обманутых дольщиков. Об этом он заявил на видеоконференции в понедельник, 7 февраля.

    Воробьев: Подмосковье закроет вопрос обманутых дольщиков в течение двух лет

    «Мы эту тему уже не так часто выносим, но сегодня решили это сделать, потому что у нас осталось два года — 2022-й и 2023-й, — когда наш блок, наши главы должны закончить все, что связано с обманутыми дольщиками», — рассказал губернатор.

    Ранее Воробьев отметил, что за 2022 год планируют выдать ключи или компенсации для 15 тысяч человек.

    За 20 лет от недобросовестных застройщиков в Подмосковье пострадали 111,5 тысячи человек. К началу этого года, как сообщал губернатор, уже решили вопросы 65,8 тысячи дольщиков.

    Задачу закрыть вопрос с обманутыми дольщиками поставил президент Владимир Путин.