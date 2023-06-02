Подмосковье 02 июня 2023, 17:31 Пробки на дорогах Подмосковья составили 5 баллов вечером 2 июня

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Минтранс Подмосковье сообщил о пробках на дорогах региона вечером 2 июня. Загруженность трасс составила пять баллов.

В ведомстве рассказали, что движение затруднено на Волоколамском, Рублево-Успенском, Новорижском, Можайском, Новорязанском, Носовихинском, Горьковском, Щёлковском, Ярославском, Ленинградском и Дмитровском шоссе, а также на трасе М-4 «Дон».

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Вечером 2 июня местами в Подмосковье пройдут дожди и сильный ветер. Автомобилистов призывают соблюдать дистанцию и скоростной режим, не отвлекаться на телефон и не парковать машины под деревьями и шаткими конструкциями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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