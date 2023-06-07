Подмосковье 07 июня 2023, 09:18 Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 7 июня

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Утром 7 июня на дорогах в Подмосковья насчитали более 916 тысяч машин. Это на 3% больше среднего значения прошлого месяца. Загруженность трасс составила четыре балла.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Киевском, Ленинградском Можайском, Носовихинском, Рублево-Успенском, Симферопольском и Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».

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В этот день в Подмосковье не ожидают осадков. Водителей призвали быть внимательными и соблюдать дистанцию и скоростной режим. Вечером движение будет затруднено на вылетных магистралях и съездах с МКАД в сторону области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выслушал доклад главы Министерства благоустройства о том, какие места облагородят в этом году. В планах преобразить свыше 400 объектов.

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