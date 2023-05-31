Подмосковье 31 мая 2023, 09:25 Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 31 мая

Читать 360tv в

Загруженность дорог Подмосковья утром 31 мая составила четыре балла. На дорогах насчитали почти 899 тысяч машин — это меньше, чем вчера.

Движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Киевском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Рублево-Успенском, Симферопольском и Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-9 «Балтия».

Реклама

Сегодня в регионе ожидают осадки, водителей призывают держать дистанцию и соблюдать скоростной режим.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».