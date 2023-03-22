Подмосковье 22 марта 2023, 09:27 Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 22 марта

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Минтранс Подмосковья оценил ситуацию на дорогах области в среду, 22 марта. Пробки на магистралях и шоссе составили четыре балла.

В утренние часы на дорогах Подмосковья одновременно находились более 802 тысяч машин, что на 4% больше по сравнению со средним значением прошлого месяца. Загруженность трасс составила четыре балла, при этом основные затруднения наблюдались на въездах в Москву на Варшавском, Волоколамском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Осташковском, Рублево-Успенском, Симферопольском, Щелковском шоссе. Заторы зафиксированы также на автодорогах М-1 «Беларусь», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».

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Движение транспорта по-прежнему ограничено на мосту через реку Оку в Озерах, на переправах в Ловцах и Дединове в Луховицах, на Митяевском мосту в Коломне. Это связано с поднятием уровня воды.

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В течение дня в Подмосковье температура поднимется до +4 градусов, на дорогах возможна гололедица.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил проводить работы по реконструкции и строительству новых дорог в Московской области качественно и в установленные сроки.

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