Подмосковье 13 марта 2023, 18:11 Воробьев сообщил об усиленной работе дорожных и коммунальных служб в Подмосковье Губернатор Воробьев: дорожные службы в Подмосковье работают в усиленном режиме Пресс-служба губернатора Московской области

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Дорожные и коммунальные службы Подмосковья работают в круглосуточном режиме из-за сложных погодных условий. Из-за перепада температур повысился риск гололедицы. Чтобы обезопасить водителей и пешеходов, в работе задействовали всю необходимую технику, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Прошу пешеходов и водителей быть аккуратными на дорогах», — призвал глава региона.

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Воробьев подчеркнул, что внимание уделяется противогололедной обработке как проезжей части, так и тротуаров. Убирают от снега и дворовые территории.

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Ранее Минтранс региона также призвал водителей соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров на дороге и обгонов. Пешеходов попросили осторожно переходить дорогу только в положенных местах, смотреть по сторонам, а в вечернее время по возможности пользоваться светоотражателями.

В минувшую субботу, 11 марта, из-за сильного снегопада на улицы вывели 1274 единицы техники. Задействовали метущие тракторы и тракторы обработки, погрузчики и самосвалы. Уборкой занимались более 14,5 тысячи дворников.