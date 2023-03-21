Подмосковье 21 марта 2023, 17:53 Движение на двух дорогах в Луховицах перекрыли из-за подъема воды в реке Оке Минтранс Подмосковья

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Из-за подъема воды в реке Оке в Луховицах ограничили движение на двух участках дорог. Их перекрыли по схеме весеннего половодья. Из-за подтопления населенный пункт Слемский Борки оказался отрезан, там проживают 24 человека.

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Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, знаки запрещенного въезда и водоналивные блоки установили на 3,8 километра дороги Белоомут — Слемские Борки и нулевом километре Белоомут — Ловцы.

Водителей призывают учитывать перекрытия при планировании пути.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что канализационные системы модернизируют в шести округах в этом году. Он напомнил, что на прошлой неделе полпред президента в ЦФО проводил селекторное совещание, связанное с темой подтоплений.

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