Подмосковье 30 мая 2023, 17:55 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 30 мая

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Загруженность дорог в Подмосковье вечером 30 мая оценили в шесть баллов. Водители призывают соблюдать скоростной режим и не нарушать ПДД.

Как сообщили в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено на Новорижском, Пятницком, Рублево-Успенском, Новорязанском, Носовихинском, Горьковском, Фряновском, Дмитровском и Ленинградском шоссе.

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Водители призывают строго следовать требованиям дорожных знаков и снижать скорость в местах притяжение пешеходов, а также быть особо внимательными при парковке во дворах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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