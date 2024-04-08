Подмосковье 08 апреля 2024, 14:23 Пряник с вареньем из огурца начали производить в Луховицах «Огуречная столица»

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Торговая марка «Огуречная столица» представила новый продукт — пряник с вареньем из огурца. Ранее семейная мануфактура уже наладила выпуск мармелада, конфет и зефира с добавлением знаменитого луховицкого овоща.

Идея создания нового продукта появилась еще прошлым летом, а осенью началась разработка рецептуры. На это ушло около трех месяцев.

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Начинку решили сделать из варенья, которое выпускает «Огуречная столица». Форму десерта вырезали вручную, а на этикетке разместили памятник огурцу, установленный при въезде в Луховицы.

Пробную партию выпекли к февралю под бдительным контролем профессионального технолога. Чтобы выбрать варенье для начинки, устроили обширную дегустацию. Большая часть участников предпочла пряное огуречное варенье, которое также является лидером продаж компании.

«Мы стремимся к созданию гастрономического бренда нашего края. У многих развитых городов есть свои бренды — тульский пряник, коломенская пастила и другие. У Луховиц уже есть огуречное варенье, мармелад и зефир из огурца. Теперь есть и печатный пряник ручной работы», — сообщили в компании «Огуречная столица».

В конце прошлого года мануфактура провела большую работу по оформлению авторских прав на свою продукцию. Теперь у фермеров запатентованная торговая марка.

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