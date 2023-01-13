Подмосковье 13 января 2023, 16:02 Подмосковный фермер начал производить конфеты и зефир из огурцов

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Новый продукт — шоколадные конфеты с огурцом — начал производить фермер Алексей Безуглов из Луховиц. Ранее его семейная мануфактура запустила выпуск нескольких видов варенья и зефира с добавлением знаменитого луховицкого овоща.

Идея готовить сладости из огурцов возникла спонтанно, зимой прошлого года. Жена Алексея нашла старый бабушкин рецепт варенья, и супруги решили его попробовать. Фермер признается, что получилось «не очень», потому что в составе было всего два ингредиента: огурцы и сахар.

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«Мы решили улучшить рецепт и стали экспериментировать. Добавляли фрукты, пряности, травы, имбирь. В итоге у нас получилось четыре хороших вкуса, которые мы взяли за основу», — рассказывает Безуглов.

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Сейчас в линейке варенье с листочками мяты и лайма, с яблоками и розмарином, с пряностями и апельсином, а также антивирусный вариант с лимоном и имбирем. Главный ингредиент во всех рецептах — это луховицкий огурец, который семья покупает у местных фермеров.

После варенья фермеры начали делать мармелад, а потом и зефир с кусочками пупырчатого бренда Луховиц. И вот недавно на прилавки поступил новый, четвертый по счету продукт — шоколадные конфеты.

«Это темный бельгийский шоколад ручной формовки с огурцом и четырьмя разными добавками. Сладости уже оценили покупатели, многие берут их в подарок как сувенир. Отзывы положительные», — говорит производитель

В перспективе у кондитеров еще пять продуктов. Если все пойдет хорошо, уже к середине лета жители и туристы смогут попробовать очередную гастрономическую новинку из Луховиц.

В конце года губернатор Андрей Воробьев наградил аграриев Подмосковья за высокие результаты. Регион лидирует в России по производству сыров, мороженого, кондитерских изделий, макарон, мясных консервов и не только.

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