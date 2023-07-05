Подмосковье 05 июля 2023, 18:01 Огуречное варенье по рецептам из рукописей времен Ивана Грозного начали производить в Луховицах Источник фото: предприятие «Огуречная столица»

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Компания «Огуречная столица» начала выпускать новый вид варенья, рецепт которого был найден в рукописях времен Ивана Грозного. Необычный десерт из Луховиц состоит всего из двух ингредиентов — огурцов и меда.

Рецепт сладкого десерта открыли при изучении исторических архивов. Согласно летописям времен Ивана Грозного, одним из любимых лакомств царя было варенье из огурца и меда. Секрет неповторимого вкуса заключается в длительном томлении и особой технологии приготовления.

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Новый продукт получил символическое название «Царское варенье». Лакомство уже можно приобрести в магазинах Коломны, Луховиц, Серебряных Прудов, Озер и Зарайска, а также на маркетплейсе «Озон».

«Все больше подмосковных фермеров обращаются к старинным русским технологиям и рецептурам, которые адаптируют к современным реалиям. Такая продукция не только обладает полезными свойствами, но и возрождает народные традиции», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Компания «Огуречная столица» специализируется на необычных десертах. В линейке производителей уже пять видов варенья из огурца: с лаймом и мятой, яблоком и розмарином, пряностями и цитрусами, имбирем и лимоном, медом. Кондитеры также делают мармелад и зефир и даже шоколадные конфеты из главного луховицкого овоща.

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