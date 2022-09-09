Участники из Подмосковья стали призерами конкурса «Цифровой прорыв» | 360°

Подмосковье 09 сентября 2022, 16:08 Поделиться Telegram

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Viber Участники из Подмосковья стали призерами конкурса «Цифровой прорыв»

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Региональный чемпионат конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» состоялся в Иркутской области. Среди призеров оказались три участника из Подмосковья, которые разработали алгоритм контроля производственных процессов и персонала.

Свыше 400 участников занялись решением задачи Уфимского государственного нефтяного технического университета. Разработка позволит вести точный контроль за выполнением сотрудниками задач. Призерами стали Владислав Сидельников, который занял второе место, Алексей Антропов — третье место и Андрей Буйновский, который вошел в топ-15. Они получили приз — путевку в один из регионов страны по программе программы «Больше, чем путешествие».

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Как рассказал Алексей Агафонов, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», Иркутская область стала одиннадцатым регионом, где провели конкурс в этом году.

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«Решения задачи чемпионата в Иркутской области будут способствовать цифровизации промышленности по всей стране. Уверен, что участников ждут новые свершения и победы в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения», — отметил он.

Проект направлен на создание системы отбора кадров для решения задач, а также поиск и поддержку перспективных специалистов. Всего в этом году проведут 25 чемпионатов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил досрочно построить лицей с уклоном на IT и инженерию в Истре.

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