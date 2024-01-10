Эксклюзив 10 января 2024, 17:10 «Привес, прирост будет». Директор лагеря «Литвиново» рассказал о размещении детей из Климовска Глава лагеря «Литвиново»: детей из Климовска разместили в номерах с удобствами

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Накануне педагоги в лагере «Литвиново» в Наро-Фоминском городском округе приняли 92 детей из Климовска. Еще более 30 ребят заселятся 10 января. О жизни детей в учреждении рассказал его директор Дмитрий Еремейцев.

Проживание для ребят, которых отправили в лагерь после коммунальной аварии, организовали в трех- и пятиместных номерах со всеми удобствами. Сам лагерь оснащен хорошей инфраструктурой.

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«Соответственно, ребята, которые к нам приехали, с ними работают вожатые, и у них очень насыщенная и увлекательная программа», — отметил Еремейцев.

Он добавил, что для детей организовали пятиразовое питание по сбалансированному меню. На утро ребятам дают молочные каши и йогурты, в обед — салаты, супы, горячее и компот. Также в рационе есть пельмени. На полдник дети получают овощи и фрукты.

«С питанием — как положено в оздоровительном учреждении. Привес, прирост будет, как нужно», — заключил директор.

Сами ребята ранее поделились с «360» впечатлениями о лагере. Прибывшие девочки отметили, что в учреждении им нравится все. Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина ранее сообщила, что в лагерь бесплатно отправили детей из домов, в которых сохраняются проблемы с отоплением.