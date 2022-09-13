Мособлдума рассмотрит присвоение звания почетного жителя еще для 4 человек | 360°

Подмосковье 13 сентября 2022, 16:49 Поделиться Telegram

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Viber Мособлдума рассмотрит присвоение звания почетного жителя еще для 4 человек

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Депутаты Мособлдумы рассмотрят присвоение звания почетного гражданина Подмосковья четырем жителям региона 15 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что статус могут получить жители Реутова, Химок, Домодедова и Долгопрудного.

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«Очень ценно то, что сделал каждый из них для Подмосковья. Они все достойные люди, известные в своей профессии и настоящие мастера своего дела», — подчеркнул он.

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Среди претендентов на звание — генеральный директор «НПО Машиностроения» Александр Леонов, директор учебно-тренировочного центра «Новогорск» Николай Доморацкий, генеральный директор ГК «Мать и дитя» Марк Курцер и директор физтех-лицея имени П. Л. Капицы Марина Машкова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подвел итоги явки на муниципальных выборах в Подмосковье. На них пришли свыше 300 тысяч человек.

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