Мособлдума рассмотрит предложение присвоить Подольску звание города трудовой доблести | 360°

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Мособлдума рассмотрит предложение присвоить Подольску звание города трудовой доблести

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Мособлдума рассмотрит обращение к президенту о присвоении Подольску звания города трудовой доблести. Заседание пройдет 13 октября, рассказал председатель ведомства Игорь Брынцалов.

Как сообщил спикер, предложение о присвоении звания поступило от органов местного самоуправления. По его словам, военные заводы Подольска обеспечивали бесперебойное производство во времена Великой Отечественной войны, то помогло приблизить Победу.

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«В госпиталях Подольска лечили раненых бойцов. И здесь насмерть стояли подольские курсанты, защитившие подступы к Москве», — добавил Брынцалов.

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Почетное звание уже получили Коломна и Ступино, а городами воинской славы признали Наро-Фоминск, Дмитров, Можайск и Волоколамск.

Мособлдума также утвердила памятную дату — День памяти Подольских курсантов 5 октября.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал давать качественные ответы по горячей линии о мобилизации. Сейчас на ней работают около 200 сотрудников.

Подольск

Мособлдума

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