    02 июля 2020, 14:07

    Пристройку к средней школе №17 доделают к августу в Серпухове

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Создание пристройки к средней школе № 17 завершится до конца лета в Серпухове. Сейчас ее готовность — 90%. Новый корпус откроют на улице Джона Рида. Он сможет вместить 200 учеников.
    Пристройку к средней школе №17 доделают к августу в Серпухове | Изображение 1

    Трехэтажное здание заняло участок площадью свыше 3,8 тысячи квадратных метров. А внутреннее пространство организуют так, чтобы поспособствовать гармоничному развитию детей. Об этом рассказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

    В настоящее время завершается монтаж внутренних инженерных коммуникаций, отделка помещений. Ведутся работы по благоустройству территории

    Владимир Локтев.

    По его словам, на первом этаже обустроят спортивный и актовый залы, столовую, учебные кабинеты. На втором и третьем создадут библиотеку и дополнительные классы. А переход свяжет корпус с основным зданием школы.

    Внутренний дворик благоустроят. Там предусмотрят спортивные конструкции и места для отдыха.

    Пристройку к средней школе №17 доделают к августу в Серпухове | Изображение 2

    Создание корпуса ведется по государственной программе региона «Строительство объектов социальной инфраструктуры». За счет средств бюджета осуществляется финансирование.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил Владимиру Локтеву завершить запланированное строительство учебных заведений до 1 сентября. Это касается школ и детских садов.

    Локтев уже сообщал, что до конца этого года достроят 33 объекта, из них к сентябрю — 16.