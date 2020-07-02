Пристройку к средней школе №17 доделают к августу в Серпухове

Создание пристройки к средней школе № 17 завершится до конца лета в Серпухове. Сейчас ее готовность — 90%. Новый корпус откроют на улице Джона Рида. Он сможет вместить 200 учеников.

Трехэтажное здание заняло участок площадью свыше 3,8 тысячи квадратных метров. А внутреннее пространство организуют так, чтобы поспособствовать гармоничному развитию детей. Об этом рассказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

В настоящее время завершается монтаж внутренних инженерных коммуникаций, отделка помещений. Ведутся работы по благоустройству территории Владимир Локтев.

По его словам, на первом этаже обустроят спортивный и актовый залы, столовую, учебные кабинеты. На втором и третьем создадут библиотеку и дополнительные классы. А переход свяжет корпус с основным зданием школы.

Внутренний дворик благоустроят. Там предусмотрят спортивные конструкции и места для отдыха.

Создание корпуса ведется по государственной программе региона «Строительство объектов социальной инфраструктуры». За счет средств бюджета осуществляется финансирование.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил Владимиру Локтеву завершить запланированное строительство учебных заведений до 1 сентября. Это касается школ и детских садов.

Локтев уже сообщал, что до конца этого года достроят 33 объекта, из них к сентябрю — 16.