За последние 10 лет число жителей в Подмосковье выросло на седьмую часть, преодолев планку в 7,5 миллиона. Большинство жителей в Московской области — это семьи с детьми. Поэтому одним из актуальных вопросов всегда остается наличие мест в школах и детских садах. Так, в 2020 году будет открыто еще 33 новые школы, и половина из них — уже к сентябрю.

Источник фото: телеканал «360»

«Каждый из нас хочет, чтобы его ребенок вырос успешным, востребованным в жизни, поэтому образование, воспитание — наш неизменный приоритет», — сказал в обращении к жителям области 29 января губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Балашиха — самый большой город области. Проблема всех мегаполисов — зачастую социальная и другая инфраструктура не успевает за растущим числом жителей. Детский сад №17 в Балашихе расположен на первом этаже нового жилого комплекса. Недавно появилась такая практика — под детские сады выкупают или арендуют коммерческие помещения, если мест в яслях явно не хватает.

В прошлом году в первый класс в Подмосковье пошло сто тысяч ребят. А это значит, что нужно больше всего — учителей, зданий школ, столовых, парт. Их образование нужно строить в прямом смысле слова.

Источник фото: телеканал «360»

Стройплощадка — это уже в некотором смысле лейтмотив образования в Подмосковье. Стоит задача построить 50 школ. Эта на 1100 мест в Балашихе будет одной из них.

Источник фото: телеканал «360»

«Ждем с нетерпением, когда откроется. Надеемся, что будут классы здесь светлые, оборудованные, что будут заниматься на просторной спортивной площадке», — поделилась ожиданиями жительница Балашихи.

Источник фото: телеканал «360»

«В прошлом году мы торжественно заложили и начали строить 50 новых школ. Задача — 33 из них сдать уже в этом году», — сказал в обращении Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Строительство 50 школ — очень масштабная работа. Ее нужно контролировать, где-то даже в ручном режиме. Поэтому периодически на разных стройках появляются министры. Как недавно в Апрелевке — там побывал главный по подмосковному стройкомлексу Владимир Локтев.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы должны открыть в этом году 33 школы, к сентябрю у нас будет открыто порядка 16 школ», — сказал министр стройкомплекса Московской области Владимир Локтев.

Источник фото: телеканал «360»

И пристройка в Апрелевке, и школа в Балашихе откроются к началу нового учебного года. Дети пойдут в новые здания.

Кстати, выглядят они очень привлекательно: огромные окна, светлые оттенки. Классы, где при необходимости всегда можно поставить больше парт. И, конечно, святая святых — столовые.

Источник фото: телеканал «360»

Как мы помним, Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил обеспечить горячим питанием всех учеников с первого по четвертый класс. В Московской области долго думать не стали — в основном все организовали уже через неделю.

Источник фото: телеканал «360»

Кстати, в Подмосковье завели традицию приглашать в школы родителей учеников не только на собрания, но и чтобы тестировать еду в столовой и знать, что едят их дети.

Источник фото: телеканал «360»

«В режиме каждого дня родители смогут приходить в школу на завтрак и на обед и дегустировать, оценивать школьное питание», — сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Источник фото: телеканал «360»

Но помните, что важнее всего в школе? Конечно, учитель. В Подмосковье заботятся и об этом. Так, в Орехово-Зуеве открылся Центр повышения квалификации педагогов.

Источник фото: телеканал «360»

Этот центр — один из пяти в области. Все они одинаково оформлены, но равномерно распределены географически, чтобы учителям не приходилось тратить слишком много времени на дорогу.

Источник фото: телеканал «360»

Подход к обучению тех, кто обучает, интересный. Педагогов делят на группы в зависимости от предметов, которые они преподают.

Источник фото: телеканал «360»

В классе естественнонаучного направления — опыты и проекты. Учителя начальной школы упражняются в робототехнике. А лингвисты анализируют, как из классических произведений извлечь вполне материальную, каждодневную пользу для детей.

«Самое главное — мы должны отвечать потребностям учителя, его проблемам, и мы должны создать индивидуальную эксклюзивную программу именно для конкретного учителя», — рассказала ректор ГГТУ Надия Юсупова.

Источник фото: телеканал «360»

Система образования в Подмосковье постоянно обновляется, меняется и улучшается. Строятся школы, классы оборудуют в соответствии с потребностями времени, за всем всегда при желании могут проследить родители. Главное, что у коренных жителей области и тех, кто приехал сюда недавно, есть уверенность в завтрашнем дне для своей семьи и детей.