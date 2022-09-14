Пристройку к школе на улице Леваневского в Коломне откроют в октябре | 360°

Все новости

Спецоперация

14 сентября 2022, 19:42

ВСУ перебросили части в Запорожье. Но наступление они не начнут

Подмосковье

14 сентября 2022, 19:40

Суд признал законным внесение поправок в реестр лицензий УК в Пушкинском округе

Реклама

Мир

14 сентября 2022, 19:26

Церемония прощания с Елизаветой II началась в Вестминстерском дворце Лондона

Мир

14 сентября 2022, 19:24

Польша потребовала от России вернуть семь предметов искусства

Подмосковье

14 сентября 2022, 19:24

Пристройку к школе на улице Леваневского в Коломне откроют в октябре

Эксклюзив

14 сентября 2022, 19:17

Гонщица Нифонтова объяснила пропуск «Дакара» отказом подписать бумагу о солидарности с Украиной

Мир

14 сентября 2022, 19:12

Россия внесла в стоп-лист 30 граждан Великобритании

Подмосковье

14 сентября 2022, 19:08

Станцию скорой помощи в Ногинске достроят в начале 2023 года

Эксклюзив

14 сентября 2022, 19:04

Лидер движения «Альтернатива» Олег Мельников пропал на Украине

Подмосковье

14 сентября 2022, 19:24

Пристройку к школе на улице Леваневского в Коломне откроют в октябре

Читать 360tv в

Пристройку к гимназии № 8 на улице Леваневского в Коломне откроют в октябре. Ее готовность составила 95%. Об этом сообщили в Минстрое Подмосковья.

Над пристройкой работают 260 человек и восемь единиц техники. На объекте завершают отделочные работы и обустройство коммуникаций, продолжаются поставка мебели и благоустройство. На территории появятся стадион, площадки для игр и зона отдыха. В школе смогут учиться 200 детей.

Реклама

Учебный блок гимназии строят по программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Она позволит полностью ликвидировать вторую смену.

Реклама

Ранее Андрей Воробьев поручил досрочно построить лицей с уклоном на IT и инженерию в Истре. Он станет третьим образовательным кластером в Подмосковье.

Коломна

Строительство

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама