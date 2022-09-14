Пристройку к школе на улице Леваневского в Коломне откроют в октябре | 360°

Подмосковье 14 сентября 2022, 19:24 Поделиться Telegram

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Viber Пристройку к школе на улице Леваневского в Коломне откроют в октябре

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Пристройку к гимназии № 8 на улице Леваневского в Коломне откроют в октябре. Ее готовность составила 95%. Об этом сообщили в Минстрое Подмосковья.

Над пристройкой работают 260 человек и восемь единиц техники. На объекте завершают отделочные работы и обустройство коммуникаций, продолжаются поставка мебели и благоустройство. На территории появятся стадион, площадки для игр и зона отдыха. В школе смогут учиться 200 детей.

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Учебный блок гимназии строят по программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Она позволит полностью ликвидировать вторую смену.

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