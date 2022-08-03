Пристройка к школе в Поварове появится в 2025 году

Комитет по конкурентной политике Подмосковья объявил конкурс на создание пристройки к школе в поселке Поварово в Солнечногорске. Там смогут учиться еще 300 детей. Об этом сообщила глава ведомства Елена Волкова.

Закупка включила в себя строительство здания и поставку оборудования. Пристройку сделают по программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на средства из регионального и муниципального бюджетов. Завершить строительство планируют в 2025 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии 12 новых школ в Подмосковье в начале учебного года. Всего в регионе строится 50 учреждений.