Губернатор Подмосковья назвал количество новых школ в 2022 году

Около 50 школ сейчас строят в Подмосковье. Из них к осени по графику откроют 12, еще восемь — к концу года. Об этом в интервью для телеканала «Россия-24» рассказал губернатор Андрей Воробьев.

По его словам, строители научились завершать работу раньше срока и без потери качества.

«У нас 50 школ примерно строится в Подмосковье сейчас. И по графику мы 12 из них сдаем к 1 сентября, еще восемь — до конца года», — отметил Воробьев.

Вместе с тем продолжается программа капитального ремонта. Подрядчики проходят строгий отбор — привлекают опытные и проверенные компании, которые понимают конъюнктуру рынка.

По стране большая программа капитального ремонта школ. Мы активно участвуем. В этом году около 62 школ мы должны завершить Андрей Воробьев.

Около 95% материалов для социальных объектов выпускают в России. Частично застройщики переориентировались сейчас с западных рынков на азиатские страны, Турцию, Белоруссию.

Например, нидерландскую краску заменили на «Конкорд», которую выпускают в Лыткарине. Замены произвели и по другим позициям, которые требовали этого. Таким образом, объекты должны быть готовы в срок.