23 марта 2023, 13:15
Пристройка к школе №1 появится в Королеве в 2025 году
Пристройку на 400 мест к школе №1 построят в Королеве. Закупку на работы опубликовали на портале ЕАСУЗ. Работы планируют завершить в 2025 году.
Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, основное здание школы реконструируют, а территорию благоустроят. В учреждение поставят новую мебель и оборудование, а также проведут отделку. Работы будут вести за счет средств Подмосковья и округа.
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Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.
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