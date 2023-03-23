Подмосковье 23 марта 2023, 13:15 Пристройка к школе №1 появится в Королеве в 2025 году

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Пристройку на 400 мест к школе №1 построят в Королеве. Закупку на работы опубликовали на портале ЕАСУЗ. Работы планируют завершить в 2025 году.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, основное здание школы реконструируют, а территорию благоустроят. В учреждение поставят новую мебель и оборудование, а также проведут отделку. Работы будут вести за счет средств Подмосковья и округа.

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Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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