28 февраля 2023, 10:30
Прихожане храма в Жуковском отправили гуманитарную помощь бойцам СВО
Прихожане Космодамианского храма в Жуковском отправили очередную партию гуманитарной помощи бойцам СВО. Это пятая большая посылка, собранная неравнодушными.
Собранную в храме помощь раз в месяц забирают представители «Боевого братства» и отвозят на фронт. В прошлый раз это были теплая одежда и деньги, на которые закупили бензопилу.
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Сотрудница канцелярии прихода Лариса Борисова отметила, что сбор помощи — это инициатива прихожан, к которой часто присоединяются все желающие.
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«Вот, например, принесли две коробки свежих пряников. Кроме обычных вещей, отправили трогательные, добрые письма и рисунки от учеников воскресной школы. А еще дети кладут в письмо иконку или маленький молитвослов», — добавила она.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей бойцов СВО. Он отметил, что они продолжат получать необходимую помощь.
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Жуковский
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