Подмосковье 29 марта 2023, 19:49 Около 6 тысяч врачей из 72 регионов страны приняли участие в конгрессе «5П Детская медицина» в Подмосковье

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Педиатры Московской области приняли участие в одном из самых масштабных мероприятий в сфере отечественного детского здравоохранения — в IV Всероссийском конгрессе с международным участием «5П Детская медицина». Об этом в эфире программы «Область перемен» рассказала главный внештатный педиатр Минздрава Подмосковья Нисо Одинаева. Также гостями программы стали главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии Минздрава региона Наталия Махнева и первый замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области Евгений Подлипенский.

Масштабный конгресс

Нисо Одинаева сообщила, что во время конгресса состоялось около 40 симпозиумов по важнейшим направлениям медицины. Во главе угла — репродуктивное здоровье детей. На конгрессе обсудили и новейшие достижения детской медицины. Особое внимание уделили деятельности молодых врачей и ученых — для них провели Всероссийскую олимпиаду.

«Подмосковные педиатры не просто приняли участие в столь масштабном мероприятии, но и были инициаторами этого конгресса. По нашей инициативе был создан консорциум по детской медицине. Конгресс по-настоящему большой, масштабный, в нем приняли участие около шести тысяч врачей не только из Подмосковья, но и из 72 регионов страны, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья», — сказала Нисо Одинаева.

Помощь людям с дерматологическими заболеваниями

Главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии Минздрава Московской области Наталия Махнева рассказала в эфире программы «Область перемен», что в Подмосковье есть лечебные учреждения для организации помощи пациентам с дерматологическими заболеваниями — в каждом городском округе есть свой кожно-венерологический диспансер. В последние годы медицина значительно продвинулась в лечении меланомы, по полису ОМС можно получить препараты от псориаза.

«Название „кожно-венерологический диспансер“ — это уже история, и сейчас скорее оно представляет собой центр по дерматологии, венерологии и косметологии, в большинстве случаев учитывая, что заболеваемость инфекциями, передаваемых половым путем, у нас уходит уже на уровень ниже, чем ранее, в основном у нас присутствуют патологии дерматологические. Еще косметология, ведь всем хочется молодо выглядеть в любом возрасте», — рассказала Наталия Махнева.

Поддержка проектов по импортозамещению в Подмосковье

Еще одним участником программы стал первый заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Евгений Подлипенский.

Он отметил, что подмосковная экономика обладает большим потенциалом к импортозамещению, которое сегодня переходит на новый этап, — это импортозамещение компонентов, агрегатов, сырья и разного рода материалов. В Московской области действуют специальные меры поддержки для таких предпринимателей. Относительно новой мерой является промышленная ипотека, также в Подмосковье внедрили новую систему отработки обращений предпринимателей — ЦУР «Бизнес».

«Сегодня портфель проектов, которые направлены на технологический суверенитет Московской области, составляет 150 проектов. Общий объем инвестиций по этим проектам планируется 148 миллиардов рублей, часть из них уже реализована, 21 проект мы завершили в 2022 году, и до 2026 года будут завершены все остальные. В этом году будет завершено 50 проектов», — сообщил Евгений Подлипенский.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на новой подстанции скорой медицинской помощи в Солнечногорске передал медикам 14 машин скорой медицинской помощи.

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