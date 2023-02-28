Подмосковье 28 февраля 2023, 12:28 Прием жителей по вопросам переселения из авариных домов прошел в Подмосковье

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Первый замглавы Минстройкомплекса Подмосковья Константин Лапин провел личный прием 27 февраля. С вопросами к нему обратились жители Богородского округа, Дмитрова, Жуковского, Подольска и Шатуры.

Участникам встречи рассказали о сроках, механизмах и способах переселения из авариных домов. Каждое обращение было взято на контроль ведомства.

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До конца года в регионе планируют переселить из ветхих домов 14,3 тысячи человек.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил главам округов ускорить программу реновации. По ней жители аварийных домов получают новое комфортное жилье.

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