Прием заявок на социальную ипотеку для молодых ученых начался в Подмосковье

Еще 28 молодых ученых и 29 специалистов Подмосковья получат новое жилье благодаря программе «Социальная ипотека» в этом году. Прием заявок начался в областном Мининвесте.

Как рассказала министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, за время действия программы льготное жилье в регионе получили 593 молодых ученых и специалиста.

«Кадры — это один из главных ресурсов Подмосковья, поэтому задача — обеспечить их необходимым уровнем комфортного жилья», — отметила она.

Подмосковье — единственный в России регион, где есть такая программа. По ней правительство поддерживает уникальных работников социальной сферы, среди которых учителя, врачи, ученые, тренеры и не только.

Стоимость квартиры берет на себя правительство региона. Ее обладателю остается лишь выплачивать проценты.

Молодые ученые смогут подать заявки на участие в конкурсе до 31 марта. Подробности доступны по ссылке.