Прием заявок на бесплатную землю для аграриев начался в Подмосковье

Аграрии Подмосковья смогут получить землю безвозмездно. Сделать это позволит льготная программа, инициированная губернатором Андреем Воробьевым. Новому проекту дали название «Подмосковные 10 гектаров».

Об этом сообщила зампред правительства Московской области Анна Кротова. Пилотными округами, в которых пока реализуют льготу, стали Серебряные Пруды, Шатура и Лотошино.

Получить землю под развитие агробизнеса в безвозмездное пользование можно на срок до шести лет Анна Кротова.

Она уточнила, что площадь участков варьируется от 10 до 200 гектаров в зависимости от вида деятельности, но она должна быть связана исключительно с сельским хозяйством.

«Заявитель должен соответствовать трем основным критериям: это регистрация в Московской области; готовность достигнуть показателей эффективности использования участка в первый и следующие годы; не должно быть налоговых задолженностей и иных обязательных платежей», — рассказала Кротова.

Срок рассмотрения заявки — 15 дней. Пока что льготный проект «Подмосковные 10 гектаров» реализуется лишь в трех округах.

«Для нас важно понять, насколько он востребован, и если этот эксперимент удастся, то земли будем предоставлять и в других округах», — подчеркнула министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

По ее словам, льгота доступна аграриям, которые планируют расширить производство или только готовы попробовать себя в сельском хозяйстве. Тогда 10 гектаров станут хорошим стартом.