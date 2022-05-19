Свежий урожай с сентября по май. Воробьев рассказал о поддержке овощехранилищ в Подмосковье

Еще 17 современных овощехранилищ построят к 2024 году в Подмосковье. Здесь есть все возможности по выращиванию борщевого набора: моркови, свеклы, картофеля, капусты. Но чтобы собрать урожай осенью и сберечь его до весны, нужны хранилища. Аграриям помогут льготами, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

По его словам, за ближайшие два-три года в регионе появятся новые хранилища овощей, в том числе, например, картофеля.

«У нас серьезные возможности для выращивания борщевого набора: моркови, свеклы, картофеля, капусты. Но, как известно, осенью ты собираешь урожай и должен сохранить его до весны в великолепном состоянии», — отметил он.

Воробьев добавил, что существуют федеральные и областные программы поддержки. Они предлагают компенсацию части затрат.

Борщевой набор уже стал притчей во языцех: всегда дорожает то на 30%, то на 40% весной, что понятно. И для этого нужны современные хранилища Андрей Воробьев.

Одно из картофелехранилищ располагается в Талдоме, а вскоре благодаря поддержке там же появится новое овощехранилище.

«Здесь основная задача у нас — локализовать производство семян. Ведь когда говорят об импортозамещении по семенам картофеля, то импортозамещение равно локализации. Здесь можно будет производство семян картофеля локализовать», — объяснил президент группы компаний «Дмитровские овощи» Сергей Филиппов.

По его словам, это важно для продовольственной безопасности Подмосковья, поскольку весной везти семена картофеля за три-четыре тысячи километров — это неправильно и экономически невыгодно.

«Существует федеральная программа. На 550 тысяч тонн у нас есть хранение. Нужно плюсом еще 150–200. Сейчас технологии и возможности аграриев говорят о том, что за последующие два-три года мы увеличимся на эту величину. То есть это 30% почти», — рассказал Андрей Воробьев.

Чтобы поддержать аграриев, в правительстве прорабатывают с банками вопросы льготного инвестиционного финансирования овощехранилищ, а также в бюджете предусмотрят средства для возмещения затрат на их строительство.

Важность хранилищ

Картофелехранилища с вентиляцией и холодильной техникой позволяют беречь продукцию с сентября по май включительно.

В овощехранилищах есть холодильное оборудование, а также техника для увлажнения воздуха с системой климат-контроля.

Важная задача в Подмосковье — сделать так, чтобы сельское хозяйство, как и прежде, было самым передовым, инновационным. Другому здесь места нет Андрей Воробьев.

В новом хранилище в Талдоме, которое вскоре начнут строить, смогут размещать 10 тысяч тонн продукции. А значит, она будет свежей и качественной.

Задача подобных проектов — не допустить сезонного роста цен на овощи. Ввод новых хранилищ позволит стабилизировать это направление.

«Большие программы президент одобрил. Правительство ряд мер реализует. Они и по мелиорации, и по овощехранилищам, семеноводству, генетике», — добавил губернатор Подмосковья.

Стоимость борщевого набора в Московской области с февраля по апрель выросла со 184 до 242 рублей. В России за пять лет , по данным Росстата, — со 111 до 233.