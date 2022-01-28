«Подмосковные 10 гектаров». Аграриям безвозмездно предоставят землю

В Московской области перед Новым годом приняли новый закон, который позволит получить в безвозмездное пользование земельные участки для осуществления фермерской деятельности. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

В Подмосковье принят закон № 280/2021-ОЗ «О некоторых вопросах предоставления в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности».

Закон позволит подмосковным аграриям безвозмездно получить в пользование земельные участки областной или муниципальной собственности на срок до шести лет. Минимальный размер участка составит 10 гектаров.

Вице-губернатор Подмосковья Георгий Филимонов отметил, что этот закон играет важное значение для аграрного сектора. «Подмосковные 10 гектаров» — экспериментальная инициатива, которые придаст стимул развитию фермерского хозяйства региона и повысит его инвестиционную привлекательность.

Земли предоставят в трех городских округах — Лотошино, Серебряные Пруды и Шатура. Если эксперимент пройдет успешно, участки будут безвозмездно предоставлять и других муниципалитетах.

Подбором участков уже занимается Минсельхоз Подмосковья, сообщил глава ведомства Сергей Воскресенский. Перечень участков утверждается Министерством имущественных отношений.

Прием заявок на «подмосковные гектары» планируют начать в апреле 2022 года.