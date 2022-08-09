Прибывшим в Подмосковье жителям Донбасса и Украины помогут упрощенно получить российское гражданство

Сотрудники МФЦ Подмосковья помогают получить российское гражданство в упрощенном порядке. Проконсультироваться могут граждане Украины и Донбасса в Едином миграционном центре или по телефону. Об этом рассказали в Мингосуправления области.

Как рассказала вице-губернатор области Ирина Каклюгина, для помощи в миграционный центр в Одинцове направили 20 сотрудников МФЦ.

«Специалисты объясняют, как подать заявление на получение гражданства и что для этого необходимо. Представители МФЦ оказали уже более 5,5 тысячи консультаций», — добавила вице-губернатор.

Чтобы получить российское гражданство необходимо подать заявление и пройти медицинское освидетельствование — сделать это можно прямо в миграционном центре. При этом не нужно оформлять разрешение на временное проживание или вид на жительство.

Получить консультацию можно на предварительной записи или по телефону центра +7 (499) 673-42-61. Специалисты приняли уже более 2,5 тысячи звонков. Документы на гражданство уже подала тысяча из них.

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