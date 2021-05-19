Инспекторы пресекли 10 нарушений на ж/д станции в Воскресенске за одну проверку

За одну проверку инспекторы нашли и пресекли десять нарушений перехода железной дороги на станции 88-й километр в Воскресенске. Пассажиры сокращали путь в неположенном месте.

С ними провели разъяснительные беседы о безопасности на железной дороге. Рейды организовали Минтранс Подмосковья, РЖД, ЦППК, транспортная полиция и администрация округа.

Задача этих инспекторских проверок — снизить травматизм на железнодорожных путях. Пассажиры не только сокращают путь в неположенных местах, но и создают многочисленные проемы в заборах.

Все ограждения на станции 88-й километр восстановят в июне. Это необходимо для безопасности жителей.

Рейды в потенциально опасных местах проводят регулярно, а в областном Минтрансе жителей призывают пользоваться лишь санкционированными переходами, не отвлекаться на телефон и снимать наушники вблизи таких мест.