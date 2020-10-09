Десять нарушителей правил перехода железной дороги поймали в Сергиевом Посаде за два часа

Инспекторы проверили, как соблюдают безопасность на переходе через пути железнодорожной станции Семхоз в Сергиевом Посаде. За два часа — десять нарушителей. С ними провели профилактические беседы.

Всем нарушителям дали и листовку с правилами перехода через пути. Им напомнили о важности соблюдения таких требований. На железнодорожной станции есть пешеходный переход со всей необходимой атрибутикой.

Рейд провели областные инспекторы вместе с администрацией Сергиева Посада, специалистами РЖД и правоохранительными органами.

За последние десять месяцев из-за неправильного перехода путей на станции погибли двое пассажиров, а во всем Сергиевом Посаде — более восьми.

С начала прошлого года нарушения правил по переходу путей на железной дороге Ярославского направления унесли жизни более 79 человек, из которых 34 погибли в этом году.

Пассажиры использовали проемы в заборах, чтобы оказаться на платформе, миновав кассы и приобретение билета. В нескольких случаях это стоило им жизни.

В Минтрансе Подмосковья жителей призвали быть бдительными и переходить пути в установленных для этого местах. А во время пандемии необходимо надевать маску — она стала обязательным атрибутом с 12 мая.