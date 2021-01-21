Свыше 30 нарушителей поймали на железнодорожных путях в Истре за 4 часа

Всего за несколько часов на станции Снегири выявили 15 нарушителей, а на Миитовской — 17. Задачей проверок стало предотвращение травматизма и смертности на железных дорогах.

В рейдах участвовали сотрудники областного Минтранса, РЖД, транспортной прокуратуры, МВД, инспекторы и администрация Истры.

Пассажирам, нарушившим правила, выдали памятки «Остановись и подумай», разъясняющие нормы перехода через пути.

На станции Снегири есть оборудованный наземный переход через железную дорогу. Он оснащен звуковой и световой сигнализациями. Те же условия обеспечены и на Миитовской.

В прошлом году в Истре произошло шесть смертельных случаев. Основными причинами гибели стали нарушение правил безопасности на железнодорожных путях и их переход в неположенном месте.

До 2025 года Подмосковье внедрит единую стратегию защиты детей от травм и несчастных случаев. Все будет продумано до мелочей: безопасность на воде, дорогах, железных путях, во дворах или дома.