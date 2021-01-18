Завод в Оболенске начнет выпускать препарат от коронавируса «Фавипиравир»

Для подмосковного завода «Фавипиравир» станет еще одним из выпускаемых здесь препаратов, рекомендованных Минздравом в период профилактики и лечения коронавируса. Поставщиком субстанции будет компания Glenmark Pharmaceuticals Limited.

Препарат начнут производить на заводах «Алиум» в Оболенске и «Биоком» в Ставрополе. Как рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, областное предприятие сейчас находится на передовой борьбы с коронавирусом.

Предприятие уже несколько месяцев работает в круглосуточном режиме — в две смены по 12 часов, выпуская лекарства для лечения COVID-19 Екатерина Зиновьева.

Она подчеркнула, что в линейке холдинга «Биннофарм Групп» сейчас 24 препарата, рекомендованных для лечения COVID-19 в России.

По словам генерального директора «Биннофарм Групп» Рустема Муратова, потребность в лекарствах все еще высокая, несмотря на начало массовой вакцинации от коронавируса.

«Мы, как и другие производители России, прилагаем все усилия, чтобы обеспечить страну необходимыми медикаментами», — добавил Муратов.

Руководитель региона «Россия и СНГ» компании Glenmark Чаба Кантор рассказал, что производители лекарств всех стран мира обмениваются опытом и поддерживают друга друга в борьбе с коронавирусом.

Российский рынок стратегически важен для Glenmark. И мы рады, что нашим партнером в России стал холдинг „Биннофарм Групп“ Чаба Кантор.

В октябре прошлого года Минздрав включил «Фавипиравир» в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.