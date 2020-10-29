«Фавипиравир» получил постоянную регистрацию в России

«У нас уже на данный момент по ряду позиций, в частности по „Фавипиравиру“, <…> выполнены условия по [постановлению правительства №] 441, и, соответственно, <…> [он] получил постоянно действующее регистрационное удостоверение», — привел ТАСС слова Фисенко.

В сентябре министерство разрешило применять для амбулаторного лечения два российских препарата от COVID-19. Речь идет о «Коронавире» компании «Р-Фарм» и «Арепливире» компании «Промомед». Международное непатентованное наименование «Фавипиравир». До этого препараты могли использовать только врачи для лечения пациентов в больницах.

Сейчас «Фавипиравир» находится в перечне жизненно важных лекарств. По данным ФАС, предельная стоимость препарата составляет 5500 рублей без региональных надбавок.

Ранее Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению больных COVID-19. В список лекарств попали препараты: фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин и интерферон-альфа. Кроме того, президент Владимир Путин заявил, что теперь при лечении на дому россиянам с коронавирусом будут предоставлять препараты бесплатно.