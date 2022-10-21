Премьеру спектакля по повести Джека Лондона покажут в Ногинске в конце октября | 360°

Подмосковье 21 октября 2022, 14:46 Премьеру спектакля по повести Джека Лондона покажут в Ногинске в конце октября

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Московский областной театр драмы и комедии представит премьеру спектакля «Легенда о волке» 28, 29 и 30 октября. Постановка сознала по повести Джека Лондона «Белый клык».

Режиссером-постановщиков выступил Олег Лабозин. Спектакль расскажет историю полуволка-полусобаки — его пути к обретению хозяина истинной любви.

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Спектаклю рекомендуют для семейного просмотра. Билеты можно приобрести по «Пушкинской карте».

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