Андрей Воробьев: четыре педагога из Подмосковья стали призерами и победителями всероссийских конкурсов | 360°

Подмосковье 10 октября 2022, 17:42 Поделиться Telegram

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Viber Андрей Воробьев: четыре педагога из Подмосковья стали призерами и победителями всероссийских конкурсов

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Педагоги из Подмосковья стали победителями и призерами профессиональных конкурсов. Так, статус «Учитель года» получил преподаватель истории из Орехово-Зуева. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, подводя итоги первого учебного модуля.

«У нас очень приятные новости по качеству образования — в частности, школа № 16 в Орехово-Зуеве отличилась тем, что ее директор Ольга Глазнева заняла высокое место во Всероссийском рейтинге, а преподаватель истории Дмитрий Лутовинов стал учителем года России», — сказал губернатор.

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Победителями и призерами профессиональных конкурсов стали четыре педагога. Так, преподаватель мехатроники и мобильной робототехники Раменского колледжа Максим Широков попал в топ-10 всероссийского конкурса «Мастер года», а Екатерина Казарова из Дмитрова — в топ-5 конкурса «Воспитатель года».

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Глава Минобразования региона Илья Бронштейн отметил успехи школы № 16 в Орехово-Зуеве. Он рассказал, что учреждена заняло 97 место в рейтинге региона, и отметил высокие достижения ее сотрудников.

«В этой же школе трудится человек, который сегодня впервые с 2013 года принес в Московскую область наивысшую награду в учительском сообществе России — хрустального пеликана», — рассказал он.

Всего в регионе работают 108 тысяч педагогов. Из них 54 тысячи в школах, 39 тысяч в детских садах, четыре тысячи в колледжах и 12 тысяч в дополнительном образовании. Из них три тысячи специалистов пришли в школы в этом году.

Ранее глава Минобразования Илья Бронштейн доложил губернатору Андрею Воробьеву о достижениях школ Подмосковья. Самым заметным событием в жизни подмосковных учреждений стала новая традиция с подъемом флага.

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