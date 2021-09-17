Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова отметила качество и профессионализм в организации выборов в Московской области. О ситуации в регионе рассказала в ходе онлайн-совещания заместитель председателя Общественной палаты Подмосковья Татьяна Дмитриева.

«У вас в Московской области много сделано, надеемся, что все будет нормально. У вас прекрасный штаб, прекрасная работа», — заявила Элла Памфилова.

Глава ЦИК поблагодарила подмосковных коллег за качественно организованное голосование и пожелала плодотворной работы в ближайшие три дня.

Татьяна Дмитриева рассказала, что вся информация о происходящем на участках поступает в Центр мониторинга и общественного наблюдения в Одинцовском городском округе. На участках дежурят порядка 5,6 тысячи подготовленных наблюдателей от региональной Общественной палаты.

«На данный момент у нас 3982 камеры, которые ведут онлайн-трансляцию. Прямо сейчас здесь в (штабе общественного наблюдения Московской области) за соседней стеной в онлайн-режиме наши коллеги смотрят на избирательные участки», — рассказала Татьяна Дмитриева.

Руководитель штаба общественного наблюдения Александр Тарарев добавил, что на телефон горячей линии поступило 62 сообщения. В большинстве случаев речь шла о неверном угле обзора камеры. Все моменты оперативно отработали.

Избиратели Московской области выбирают депутатов Государственной думы и Московской областной думы. Пятница, 17 сентября, стала первым днем голосования. Выборы продлятся до вечера воскресенья, 19 сентября. Следить за ходом выборов по всей России можно в трансляции «360».