В Центре наблюдения за выборами в Одинцове рассказали ЦИК о ходе голосования в Подмосковье

Около 5,6 тысячи общественных наблюдателей работают на выборах в Подмосковье. Кроме того, онлайн-трансляцию с избирательных участков в регионе ведут почти четыре тысячи видеокамер, заявила зампредседателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева.

«На данный момент у нас 3982 камеры, которые ведут онлайн-трансляцию. Прямо сейчас здесь в (штабе общественного наблюдения Московской области) за соседней стеной в онлайн-режиме наши коллеги смотрят на избирательные участки», — рассказала она во время прямого включения с Центризбиркомом.

По ее словам, еще в 60 муниципальных образованиях на площадках муниципальных общественных палат были созданы штабы, где можно, получив подключение к аккаунтам, также просматривать онлайн-трансляции.

Она отметила, что утром Центр мониторинга и общественного наблюдения в Одинцовском городском округе уже посетили уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Наши коллеги-наблюдатели с учетом ротации поступают в наш наблюдательный центр, и есть также обращения на горячую линию», — добавила Дмитриева.

Руководитель штаба общественного наблюдения Александр Тарарев уточнил, что на горячую линию поступило 62 сообщения. Все они были отработаны совместно с Мособлизбиркомом.

«Большинство из них касалось неверного угла обзора камеры. Оперативно мы все эти моменты отрабатываем. На данный момент в штабе аккредитовались 110 наблюдателей от Общественной палаты», — рассказал он.

По его словам, на данный момент наблюдение ведут 28 человек. Все работает в штатном режиме.

«Также мы мониторим и карту нарушений. И наши члены ОП, которые рассредоточены по участкам, тоже, как только появляется какой-то сигнал о нарушении, мы тут же совместно с Мособлизбиркомом разбираем ситуацию и принимаем решение», — добавила Дмитриева.

В России начались выборы, которые продлятся до 19 сентября. Жителям всей страны предстоит проголосовать за депутатов Госдумы VIII созыва. В Подмосковье также голосуют за депутатов Мособлдумы VII созыва, в Москве — за депутатов Мосгордумы. Следите за ходом первого дня выборов через текстовую трансляцию «360».