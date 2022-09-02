Подмосковье 02 сентября 2022, 11:46 Поделиться Telegram

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Viber Налоги на земельные участки не повысят в Подмосковье в 2023 году

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Государственная кадастровая оценка охватила 4,1 миллиона участков в Подмосковье. Ее предварительные итоги станут доступны в ближайшее время, рассказали в Минимущества региона. При этом налоги в 2023 году повышать не будут.

Как сообщила зампред правительства области Анна Кротова, результаты оценки станут основой расчета налогов за участки в 2024 году. Они затронут 2,6 миллиона человек. Она добавила, что кадастровая деятельность очень важна для социально-экономического развития Подмосковья.

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«Это дополнительные налоговые и неналоговые поступления в бюджет региона. Поэтому данные о кадастровой стоимости актуализируются, чтобы налог рассчитывался справедливо. Подчеркну, что повышения налогов на земельные участки в 2023 году не будет», — сказала она.

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Глава Минимущества Наталья Адигамова добавила, что всего при расчете учитывали 50 факторов, среди которых — близость к Москве, наличие дорог, коммуникации, транспортная доступность и другие.

«Чтобы не допустить социальной напряженности, мы будем отрабатывать обращения через госуслуги, проверять на наличие ошибок оценки и исправлять их. Окончательные результаты будут утверждены в срок до 1 января 2023 года», — подчеркнула она.

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