Подмосковье 30 мая 2023, 14:53 Председатели домов помогли выявить 2 тысячи нарушений чистоты и порядка в Подмосковье весной ГУСТ МО

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Председатели многоквартирных домов помогли выявить более двух тысяч дефектов содержания территорий в Подмосковье с начала весны. За это время было устранено 1853 нарушения.

Как рассказали в Главном управлении содержания территорий, председатели домов помогли выявить 2120 замечаний. Коммунальные службы обработали 87% из них.

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«Активнее всего показали себя управдомы из Королева — там обнаружили 1215 дефектов, из которых 1143 уже устранили. Инициативу проявили и жители Лобни: они передали в работу коммунальным службам 422 недочета, а ответственные организации исправили 79% из них. В Истре с помощью приложения „Проверки Подмосковья“ было зафиксировано 151 нарушение, а устранить удалось уже 83%», — сказала глава ГУСТ Светлана Аипова.

Она добавила, что председатели домов помогают не только делать Подмосковье чище, ну и решать проблемы жителей в сфере ЖКХ, а также следят за качественным предоставление услуг и организуют собрания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах досрочно завершить оба этапа расселения аварийных домов. Первый закончится уже в 2023 году, а после начнется второй.

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