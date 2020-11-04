Предпринимательницы Волоколамска встретились с бизнес-омбудсменом округа

«Вообще мы себя в будущем хотим вывести как бизнес-инкубатор — сообщество, которое берет новичков и помогает развиться в бизнесе», — рассказала лидер сообщества «Женский бизнес» Волоколамского округа Олеся Жицкая.

Как на 100% использовать имеющиеся возможности, дамам помогает разобраться опытный бизнесмен, реализовавший уже более 10 бизнес-проектов, и бизнес-омбудсмен округа. По словам Федора Степанова, важно использовать свои уникальные особенности.

«Когда ты что-то в Волоколамске делаешь о Волоколамске, и люди понимают, что это не адаптированное что-то, что есть везде, а именно наше», — отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Волоколамском округе Федор Степанов.

Женское бизнес-сообщество Подмосковья уже объединяет 36 городов региона и насчитывает 1300 предпринимательниц.