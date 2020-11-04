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    04 ноября 2020, 20:02

    Предпринимательницы Волоколамска встретились с бизнес-омбудсменом округа

    Анастасия Максимовских, Анастасия Соловьева

    Волоколамское сообщество «Нежный бизнес» объединяет около 30 бизнес-леди. Несмотря на название, дамы настроены решительно — не только помогать друг другу развивать имеющиеся компании, но и создавать новые. А как грамотно все организовать, на что делать ставки, бизнесменам всегда готов подсказать бизнес-омбудсмен округа Федор Степанов.

    «Вообще мы себя в будущем хотим вывести как бизнес-инкубатор — сообщество, которое берет новичков и помогает развиться в бизнесе», — рассказала лидер сообщества «Женский бизнес» Волоколамского округа Олеся Жицкая.

    Как на 100% использовать имеющиеся возможности, дамам помогает разобраться опытный бизнесмен, реализовавший уже более 10 бизнес-проектов, и бизнес-омбудсмен округа. По словам Федора Степанова, важно использовать свои уникальные особенности.

    «Когда ты что-то в Волоколамске делаешь о Волоколамске, и люди понимают, что это не адаптированное что-то, что есть везде, а именно наше», — отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Волоколамском округе Федор Степанов.

    Женское бизнес-сообщество Подмосковья уже объединяет 36 городов региона и насчитывает 1300 предпринимательниц.