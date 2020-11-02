Более 1400 «бизнес-школьников» выпустили в Подмосковье

Проект «Бизнес-школьник», организованный Мининвестом Подмосковья, направлен на популяризацию предпринимательской деятельности среди молодежи, а также на распространение информации об историях успеха и достижениях регионального бизнеса.

«Мы видим такую тенденцию у поколения Z: они задумываются о создании своего бизнеса еще со школьных лет, предпринимательство им интересно! Проект „Бизнес-школьник“ был создан именно для этого: чтобы молодежь могла в доступном онлайн-формате изучить основы ведения бизнеса, протестировать свои идеи и сделать первые шаги для их реализации под чутким руководством экспертов и опытных коллег», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В течение шести недель в рамках курса «Открытые уроки» школьники прослушали 30 видеолекций, спикерами которых были действующие предприниматели и бизнес-эксперты Москвы и Московской области. В лекциях были освещены 10 тем, среди которых ценностное предложение, minimum viable product, customer development, работа в команде и другие.

После каждого видеоурока учащимся было доступно тестирование для закрепления полученных знаний. Всего в «Открытых уроках» приняли участие более 650 школьников Московской области.

Трое победителей проекта получили сертификаты номиналом 50 тысяч рублей на покупку электроники и техники.

В «Деловой игре» приняли участие 707 школьников. В игровой форме ребята изучили 12 тем, среди которых образ предпринимателя, выбор вида деятельности, ценностное предложение, продажи, коммуникации, менеджмент и управление проектами.

В командном зачете первое место заняли «Удальцы» из городского округа Серпухов. Каждый участник команды получил памятный подарок номиналом 10 тысяч рублей. В личном зачете победили трое учащихся из школ и колледжа Серпухова, в награду они получили сертификаты номиналом 40 000 рублей.