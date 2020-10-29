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    29 октября 2020, 04:15

    СМИ: налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса продлят до 1 апреля

    Анатолий Минкин

    Наиболее пострадавшим от пандемии отраслям малого и среднего бизнеса продлят отсрочки по налоговым платежам. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на протокол совещания первого вице-премьера Андрея Белоусова.
    СМИ: налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса продлят до 1 апреля

    Собеседники издания уточнили, что вопрос о продлении налоговых каникул принят, но окончательного списка отраслей, кто может на них рассчитывать, пока нет.

    Предварительно туда включили организации из сферы досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, общественное питание, компании бытовых услуг и организаторов конференций и выставок.

    Налоговые каникулы для предпринимателей среднего и малого звена ввели в апреле. Из-за пандемии им отсрочили уплату налогов за первый квартал и март. Но тогда список организаций был намного шире. Как пояснил источник, новые налоговые каникулы получат компании, которые так и не восстановились.

    В октябре, когда пришло время оплачивать отсроченные налоги значительная часть предприятий не смогла этого сделать. По подсчету Центра стратегических разработок, каждая пятая компания не смогла погасить задолженности из-за нехватки денег.

    Глава «Опоры России» Александр Калинин заявил, что значительная часть бизнеса так и не пришла в себя, поэтому дополнительная отсрочка по уплате налогов необходима. Он отметил, что по итогам года малые предприятия не досчитаются выручки на один миллиард рублей, а новый всплеск пандемии может привести к массовым банкротствам.

    По его словам, на сегодня отсрочка по уплате налогов требуется общепиту, отелям и сфере услуг. Именно они столкнулись с максимальным падением выручки.