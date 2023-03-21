21 марта 2023, 13:08
Предпринимателям расскажут о новых законах в сфере бизнеса на встрече в Солнечногорске 22 марта
Встреча с предпринимателями пройдет в Солнечногорске 22 марта. На ней расскажут об изменениях в законодательстве, связанных с бизнесом.
Организаторами встречи стали центр «Мой бизнес» и администрация округа. Она пройдет в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
Реклама
Участники мероприятия узнают о Едином налоговом счете, проведении санитарного надзора, требованиях к безопасности и мерах поддержки. Среди спикеров — представители центра «Мой бизнес», фонда микрофинансирования, Роспотребнадзора и других ведомств.
Реклама
Участие во встрече бесплатное и без предварительной регистрации.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о содействии бизнесу в выходе на международный рынок. Он отметил, что Подмосковье имеет достаточные связи, чтобы помочь предпринимателям наладить экспорт.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Солнечногорск
Поддержка предпринимателей в Московской области
Реклама
Реклама