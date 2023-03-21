Подмосковье 21 марта 2023, 13:08 Предпринимателям расскажут о новых законах в сфере бизнеса на встрече в Солнечногорске 22 марта

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Встреча с предпринимателями пройдет в Солнечногорске 22 марта. На ней расскажут об изменениях в законодательстве, связанных с бизнесом.

Организаторами встречи стали центр «Мой бизнес» и администрация округа. Она пройдет в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

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Участники мероприятия узнают о Едином налоговом счете, проведении санитарного надзора, требованиях к безопасности и мерах поддержки. Среди спикеров — представители центра «Мой бизнес», фонда микрофинансирования, Роспотребнадзора и других ведомств.

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Участие во встрече бесплатное и без предварительной регистрации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о содействии бизнесу в выходе на международный рынок. Он отметил, что Подмосковье имеет достаточные связи, чтобы помочь предпринимателям наладить экспорт.

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