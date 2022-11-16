16 ноября 2022, 16:56
Предпринимателям расскажут о льготах для сельского хозяйства на форуме в Подмосковье 18 ноября
Форум для производителей сельхозпродукции и предприятий перерабатывающей промышленности пройдет в Орехово-Зуеве 18 ноября. Участникам расскажут о поддержке предпринимателей и проведут выставку продукции.
Участники мероприятия узнают об актуальных мерах поддержки предпринимателей в Подмосковье, а также смогут побывать на выставке с дегустацией продукции сельхозпредприятий региона. Специалисты центров «Мой бизнес» и фонда микрофинансирования проведут консультации для желающих.
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Форум пройдет в городе Дрезна. Чтобы стать участником, необходимо пройти регистрацию на сайте.
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Ранее губернатор Воробьев наградил аграриев Подмосковья за высокие результаты.
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Сельское хозяйство
Орехово-Зуево
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