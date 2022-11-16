Подмосковье 16 ноября 2022, 16:56 Предпринимателям расскажут о льготах для сельского хозяйства на форуме в Подмосковье 18 ноября

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Форум для производителей сельхозпродукции и предприятий перерабатывающей промышленности пройдет в Орехово-Зуеве 18 ноября. Участникам расскажут о поддержке предпринимателей и проведут выставку продукции.

Участники мероприятия узнают об актуальных мерах поддержки предпринимателей в Подмосковье, а также смогут побывать на выставке с дегустацией продукции сельхозпредприятий региона. Специалисты центров «Мой бизнес» и фонда микрофинансирования проведут консультации для желающих.

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Форум пройдет в городе Дрезна. Чтобы стать участником, необходимо пройти регистрацию на сайте.

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