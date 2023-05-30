Подмосковье 30 мая 2023, 10:16 Предпринимателям Подмосковья напомнили о возможности открыть летнее кафе по онлайн-заявке Фото: Пресс-служба Мингосуправления МО

Читать 360tv в

Предприниматели Подмосковья могут заключить договор на размещение сезонного кафе через «Госуслуги». Теперь оформление документов доступно полностью в электронном виде.

Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник, для открытия летней веранды нужно заполнить онлайн-заявку на портале. Это уже сделали свыше 400 предпринимателей.

Реклама

Перед подачей заявления нужно ознакомиться с методическими рекомендациями и информацией о внешнем виде сезонного кафе. Услуга предоставляет в течение двух рабочих дней, а решение по заявке поступает в личный кабинет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».