Предпринимателям из сферы туризма в Подмосковье рассказали о доступных субсидиях

Предприниматели, занятые в сфере туризма Московской области, смогут получить обновленные меры поддержки. Среди них льготные кредиты и безвозмездные гранты на зарплату сотрудникам своих предприятий.

Это отметили в подмосковном комитете по туризму. Субсидии смогут получить музеи, экскурсионные компании, санатории.

Они доступны туроператорам, предприятиям общественного питания, организаторам выставок и конференций.

Первая мера поддержки — это безвозмездные гранты на зарплату сотрудникам комитет по туризму Подмосковья.

На одного работника полагается один МРОТ — минимальный размер оплаты труда. Это 12 796 рублей.

Подать заявление можно с 1 ноября по 15 декабря. Сделать это потребуется через личный кабинет на сайте nalog.ru.

«Выплаты будут осуществляться через восемь рабочих дней с даты подачи заявления», — уточнили в комитете.

Еще один способ поддержки предпринимателей из отрасли туризма Подмосковья — получение льготного кредита всеми участниками льготной программы кредитования ФОТ 2.0. и компаниями, созданными с 1 июля 2020 года.

Максимальный размер кредита составит МРОТ, умноженный на количество сотрудников и на 12 месяцев, но не более 500 миллионов рублей комитет по туризму Подмосковья.

Кроме того, доступен льготный кредит по ставке 3%. В течение шести месяцев не нужно вносить платежи, однако в течение последующих 12 месяцев полагется возврат основного долга и выплата 3%.

Ранее мы подробно рассказали, как могут получить субсидии социальные предприниматели Подмосковья.