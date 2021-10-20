Инвесторы Подмосковья смогут подать заявки на субсидии для строительства гостиниц до 18 ноября

Инвесторы, которые вкладываются в строительство или реконструкцию гостиниц Подмосковья, смогут получить субсидии. Для этого Мининвест региона открыл прием заявок на два конкурса.

Как подчеркнула министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, присоединиться к участию можно до 18 ноября.

Мы проводим сразу два конкурса. Первый — на получение субсидий для уплаты процентов по кредитам на строительство или реконструкцию гостиничных комплексов Екатерина Зиновьева.

Второй конкурс, по ее словам, подразумевает субсидирование затрат на инженерную инфраструктуру при создании гостиниц.

Нюансы

Участвовать могут проекты строительства или реконструкции гостиниц с объемом инвестиций более 500 миллионов рублей. Однако в них должно быть от 50 номеров.

Подробности можно уточнить по телефону 8 (498) 602-06-04 (доб. 54247).

Ранее мы рассказали, как могут получить субсидии социальные предприниматели Подмосковья.